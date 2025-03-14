Пашинян сообщил Путину о согласовании мирного договора с Азербайджаном

Текст мирного договора между Арменией и Азербайджанов полностью согласован и готов к подписанию. Как сообщила пресс-служба Кремля , об этом президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что в ближайшее время стороны подпишут документ, который станет основой нормализации ситуации в регионе.

Путин ответил, что Россия всегда выступала за нормализацию отношений Армении и Азербайджана, за безопасность, стабильность и устойчивость социального-экономического развития республик Закавказья.

«Как Армения, так и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей», — указал российский лидер.

Во время беседы политики обсудили и ряд вопросов дальнейшего развития связей России и Армении. Также Пашинян объявил, что приедет в Москву 9 мая для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В последний раз Путин общался с Пашиняном в середине января. Тогда темой переговоров стали сближение республики со странами Евросоюза, участие страны в ЕАЭС и российско-армянские отношения.