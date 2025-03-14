Пашинян приедет в Москву на День Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свой визит в Москву 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Пашиняном 14 марта. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

Премьер-министр Армении рассказал российскому лидеру о завершении согласования текста мирного договора с Азербайджаном и о готовности Еревана подписать документ. Путин в ответ на это подчеркнул, что Россия всегда выступала за нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

Также во время беседы обсуждались вопросы развития взаимовыгодных российско-армянских связей. Пашинян заявил, что принимает приглашение президента России и приедет в Москву 9 мая для участия в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Предыдущий телефонный разговор президента России с армянским премьером прошел в январе. Тогда Путин и Пашинян обсудили стремление Армении в Евросоюз.