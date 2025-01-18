18 января 2025 01:40 Пашинян ответил перед Путиным за заигрывание с ЕС. Армения сменила курс? Политсоветник Маркелов: Пашинян подал сигнал Путину после уклона на Запад 0 0 0 Фото: URA.RU / Global Look Press Мир

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел первые в 2025 году переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Темами для обсуждения стали Евразийский экономический Союз и шаги Армении в сторону сотрудничества с ЕС. Многовекторная политика республики все больше напоминает попытку усидеть на двух стульях, но долго ли Пашинян сможет удерживать страну в таком положении, разобрался 360.ru

Объяснения Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 17 января, позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщила пресс-служба Кремля, одной из тем переговоров стало сближение республики со странами Европы.

«Никол Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки», — заявили в пресс-службе.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Кроме того, политики упомянули в беседе дальнейшую работу в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также ряд вопросов армяно-российских отношений. В пресс-службе правительства Армении уточнили, что Пашинян обсудил с президентом России сотрудничество в сфере энергетики, а также отметил выгоды для экономики республики участие в ЕАЭС.

Когда Армения развернулась на Запад?

Процесс охлаждения отношений Армении и России начался в феврале 2024 года после того, как премьер-министр республики объявил о заморозке участия в ОДКБ. По истечении 11 месяцев Пашинян заявил, что точку невозврата Армения прошла, а о возобновлении участия в организации говорить уже не приходится.

Фото: URA.RU / Global Look Press

Пашинян отрицал, что причина прекращения участия в ОДКБ связана с конфликтом с Азербайджаном на рубеже 2021–2022 года, по итогам которого Баку вернул контроль над потерянными много лет назад территориями Нагорного Карабаха. Мирное соглашение соседние республики не подписали до сих пор, хотя боевые действия уже прекратились. В начале этого года Армения сделала сразу несколько шагов в сторону Запада. Правительство запустило принятие закона о вступлении республики в Евросоюз. В минувший вторник, 14 января, министр иностранных дел Арарат Мирзоян подписал Хартию о стратегическом партнерстве госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Документ предусматривает расширение сотрудничества в сфере экономики, обороны, безопасности и развития демократических институтов.

При этом республика объявила, что не рассматривает прекращение сотрудничества в рамках ЕАЭС. Министр экономики Армении Геворг Папоян пояснил, что страна намерена оставаться независимой, но при этом сотрудничать со всеми. Так он ответил на реплику вице-премьера России Андрея Оверчука, который назвал процедуру вступления в Евросоюз началом выхода из ЕАЭС. Армения остается зависимой от поставок российского газа, который покрывает более 90% потребностей, а также остается главным поставщиком урана для республиканской АЭС. Кроме того, Россия для Армении — главный рынок сбыта товаров.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поэтому власти республики заявляют, что не намерены разрывать союзных отношенbq с Россией, но при этом продолжают углублять связи со странами Запада.

Куда заведет Армению авантюризм Пашиняна?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается копировать поведение президента Азербайджана Ильхама Алиева, который сотрудничает с Турцией, как членом НАТО и Евросоюзом, но при этом поддерживает хорошие отношения с Россией. Но у армянского лидера так делать не получается. Об этом 360.ru заявил политический советник Сергей Маркелов.

Фото: URA.RU / Global Look Press

Он пояснил, что Пашинян в силу своего характера политического авантюриста выбрал стратегию регулярно давать сигналы Путину, который прекрасно знает о его поползновениях в сторону Запада. При этом Пашинян понимает, что его не ждут ни в Евросоюзе, ни в США.

В этом и заключается суть последнего звонка и разговора с Путиным. Пашинян засвидетельствовал уважение к России, что Армения ее не придает и плохо думать об Армении не надо. Владимир Владимирович как корректный человек и талантливый политик не стал намекать собеседнику на его поведение. Сергей Маркелов Политический советник

Эксперт подчеркнул, что Пашинян прекрасно понимает, что разрыв связей с Россией станет разрушительным для республики. Он продолжит лавировать дальше, потому что найти замену инвестициям, возможностям бизнеса, военной защите в виде российского военного контингент невозможно. Но только пока. Когда замена найдется, Армении придется делать выбор в пользу России или Запада. Но это произойдет уже не при Пашиняне. «На его политический век ему удастся сидеть на двух стульях, а дальше все зависит от того, какой политик придет», — добавил Маркелов. Он не исключил, что это произойдет уже в скором времени.

Зачем Армения странам Запада?

В случае ухода Пашиняна Россия начнет борьбу, чтобы республику возглавил пророссийский политик по аналогии с Грузией. Кандидаты с деньгами и влиянием там есть. Сейчас Армения не особо интересна Западу, потому что там нет особой экономики, бизнеса, это слабая страна.

Фото: URA.RU / Global Look Press

Но Запад может использовать республику только в качестве плацдарма против России. Пашинян прекрасно понимает, что как только он сделает крупный и серьезный шаг в сторону, то его страна потеряет все. При этом перспектив на то, что Запад придет на помощь нет никаких. При этом России легче отказаться от Армении. Никаких потерь она не понесет. Для сохранения крепости южных границ хватит Грузии «У России запас спокойного реагирования на политические капризы Армении гораздо выше, а экономическая подушка безопасности просто бесконечная. Поэтому, если мы увидим предательство в виде торговли южными коридорами, ведущими к границам, то Россия покажет всю свою силу», — пояснил Маркелов. Он заключил, что Армения в этом вопросе слабый игрок с точки зрения территории, географии и экономики.