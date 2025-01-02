За остановку транзита газа власти Словакии накажут украинских беженцев

Руководство Украины отказалось продолжать транзит российского газа в Европу. В ответ на это власти Словакии сократят помощь украинским беженцам. Премьер-министр Роберт Фицо сообщил о такой возможности в соцсети Facebook*

Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в саботаже и нанесении ущерба финансовым интересам всего Евросоюза. Фицо заявил, что его партия Smer-SD поддержит ответные меры.

«Мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии», — предупредил премьер.

Правительственная делегация Словакии 7 января примет участие в переговорах в Брюсселе, затем состоятся встречи представителей коалиции и членов правительства. Фицо сообщил, что их участники обсудят ответные меры на прекращение транзита газа через Украину.

Договор о перекачке российского топлива истек 31 декабря. Украинская сторона отказалась от его продления. Зеленский заявил, что европейские страны адаптировались к новым условиям, и предложил им закупать газ в США.

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