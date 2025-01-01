Остановивший транзит газа Зеленский предложил Европе нового поставщика

Прекращение транзита газа через Украину стало крупным поражением России и лишило ее привлекательного рынка сбыта. Украинский президент Владимир Зеленский заявил об этом в своем Telegram-канале .

«Ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла 130 миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа — 0. Это одно из самых больших поражений Москвы», — заявил он.

Зеленский обвинил Россию в превращении энергоносителей в оружие и сказал, что теперь она лишилась привлекательного и географически доступного рынка сбыта. По его оценкам, большинство стран Европы адаптировались к прекращению поставок российского газа, помощь потребуется лишь Молдавии.

Украинский президент посоветовал союзникам нарастить закупки газа в США. Он назвал эту страну настоящим партнером Европы.

Соглашение о транзите российского газа через ГТС Украины истекло 31 декабря. Life.ru сообщил, что это особенно сильно ударит по Словакии и Молдавии. В отличие от них, Венгрия продолжит получать топливо по «Турецкому потоку».