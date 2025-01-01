Депутат Шеремет: Украина ударила в спину ЕС, запретив транзит газа из России

Решение киевского режима прекратить транзит российского газа по территории Украины стало шоком и ударом в спину Евросоюзу. На это в беседе с РИА «Новости» указал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Решением оставить без газа промышленность стран Евросоюза, а население — без тепла зимой [президент Украины Владимир] Зеленский отплатил злой монетой своим европейским партнерам, обрекая экономики их стран на разрушение. Решение киевского режима о прекращении транзита стало шоком для стран Евросоюза и ударом в спину», — заявил Шеремет.

Депутат отметил, что Зеленский фактически взял в заложники население Европы и поставил под вопрос будущее существование Евросоюза.

На Украине остановку транзита назвали историческим событием и заявили о полной готовности газовой инфраструктуры к работе без российского энергоносителя.

В Приднестровье после остановки транзита отключили центральное отопление и горячее водоснабжение. Мера коснулась не только домовладений, но и различных учреждений, сообщило Ura.ru.