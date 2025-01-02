МИД назвал главного бенефициара прекращения поставок газа через Украину

Россия считает США и Украину ответственными за прекращение транзита газа через украинскую территорию. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова .

По ее словам, киевский режим решил прекратить транзит для европейских стран, несмотря на полное выполнение своих обязательств по контракту со стороны «Газпрома».

«Прекращение поставок экологически чистого и конкурентного российского энергоносителя не только ослабило экономический потенциал Европы, но и негативным образом сказывается на уровне жизни граждан этих стран», — заявила она.

В МИД добавили, что США стали главным бенефициаром «передела энергетического рынка Старого Света, а геополитическая подоплека в решении Украины лежит на поверхности».

Ранее депутат Михаил Шеремет назвал решение Украины о прекращении транзита российского газа ударом в спину ЕС.