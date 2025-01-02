МИД назвал главного бенефициара прекращения поставок газа через Украину
МИД назвал США главным бенефициаром прекращения поставок газа РФ через Украину
Россия считает США и Украину ответственными за прекращение транзита газа через украинскую территорию. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, киевский режим решил прекратить транзит для европейских стран, несмотря на полное выполнение своих обязательств по контракту со стороны «Газпрома».
«Прекращение поставок экологически чистого и конкурентного российского энергоносителя не только ослабило экономический потенциал Европы, но и негативным образом сказывается на уровне жизни граждан этих стран», — заявила она.
В МИД добавили, что США стали главным бенефициаром «передела энергетического рынка Старого Света, а геополитическая подоплека в решении Украины лежит на поверхности».
Ранее депутат Михаил Шеремет назвал решение Украины о прекращении транзита российского газа ударом в спину ЕС.