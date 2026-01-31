За ночь в Газе из-за ударов ЦАХАЛ погибли 11 человек

В результате авиаудара Армии обороны Израиля по жилым объектам в Газе за ночь погибли 11 человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщил палестинский телеканал Al Aqsa .

Один из ударов ЦАХАЛ пришелся на палатку для перемещенных лиц в провинции Хан-Юнис на юге Газы. Он унес жизни семи членов одной семьи. Среди погибших — пятеро детей, женщина и пожилой человек. Остальных жертв обнаружили в других районах в результате нескольких атак.

Власти сектора Газа заявили о 1450 нарушениях соглашения о прекращении огня со стороны Израиля за 111 дней, с октября 2025 года по 31 января 2026-го. По их информации, число погибших за этот период достигло 524 человек, 92% из которых были гражданскими лицами.

Вторая фаза урегулирования в Газе стартовала в середине января. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что невыполнение пунктов мирного плана, включая демилитаризацию, повлечет серьезные последствия.