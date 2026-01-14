Стартовала вторая фаза урегулирования в Газе. Уиткофф раскрыл детали

Уиткофф объявил о начале второй фазы мирного плана США по сектору Газа

Стартовала реализация второй фазы мирного плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Он состоит из 20 пунктов, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в соцсети X .

На первом этапе, по его информации, вышли на свободу все выжившие заложники ХАМАС, Израиль получил останки 27 из 28 погибших пленников. Уиткофф сообщил об оказании беспрецедентной гуманитарной помощи и успешном поддержании режима прекращения огня.

«Сегодня от имени президента [США Дональда] Трампа мы объявляем о начале второго этапа плана из 20 пунктов по прекращению конфликта в Газе», — заявил он.

План подразумевал демилитаризацию, создание переходной технократической администрации Палестины и восстановление анклава. Уиткофф пригрозил ХАМАС серьезными последствиями, если движение не отдаст останки последнего погибшего заложника и не пойдет на разоружение.

Ранее министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты обвинил Израиль в затягивании реализации мирного соглашения. По его словам, командование к середине декабря еще не вывело войска из сектора Газа.