Взрывы раздались в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН .

«Киев — взрывы. По предварительной информации, работает ПВО», — говорится в публикации.

Горожан попросили спуститься в укрытия. В столице Украины объявили воздушную тревогу.

Украинские СМИ сообщили, что мощные взрывы также раздались в Киевской области. Силы противовоздушной обороны работают по беспилотникам, дроны были замечены и в других областях страны.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что ударные беспилотники были замечены южнее украинской столицы в западном направлении, а также на границе Сумской и Черниговской областей, причем взяли курс западный/юго-западный. Кроме того, в южной части Харьковской области дроны взяли южный курс.

Ранее взрывы прогремели в Житомирской, Сумской и Черниговской областях. До этого сильный взрыв прозвучал в Харькове, в области запустили воздушную тревогу.

До этого ВС России атаковали аэродром Долгинцево в Кривом Роге, используемый украинскими боевиками для нанесения ударов по Крыму и Запорожской области.