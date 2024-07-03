ВС России ударили по аэродрому, который использовали для атак на Крым

Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ, используемому для атак на Крым

Российские военные нанесли удар по аэродрому Долгинцево в Кривом Роге, который ВСУ использовали для атаки на Запорожскую область и Крым. Об этом РИА «Новости» сообщили представители подполья.

«В районе 11:30 3 июля прилетела ракета в Кривой Рог, взрыв был со стороны аэродрома Долгинцево. Там есть как минимум один самолет и небольшое количество дальнобойных ракет», — рассказали они.

В конце июня националисты нанесли удар по пляжу в Севастополе. В результате атаки погибли двое детей и двое взрослых, ранения получили свыше 120 человек. ВСУ удара боевики применили американские ракеты ATACMS с кассетным боезарядом.

При этом в Пентагоне заявили, что считают допустимыми удары Украины по Крыму американским оружием. Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер подчеркивал, что Украина имеет право применять вооружения в рамках своей «суверенной территории».