Взрыв прогремел в Харькове

Фото: РИА «Новости»

Сильный взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Харькове прогремел взрыв», — указали в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.

Ранее в подконтрольном украинским националистам городе Херсоне прозвучало несколько мощных взрывов. Глава местной городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что ЧП произошло в Корабельном районе.

Вечером 30 июня серия взрывов также прогремела в Киеве. После этого в украинской столице включали сирену воздушной тревоги.

Турцию охватили антисирийские погромы. Отдыхать там стало опасно?

Из отходов в доходы. Как проект студентов подмосковного ГГТУ сможет повысить урожайность культур

Визит к Минотавру. О чем Орбан говорил с Зеленским

«Это уже классика». Хозяин пумы из Кунцева ответил на публикации о драке с собакой

Российские войска готовятся взять Торецк. История угольного сердца Донбасса

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте