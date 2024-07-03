Взрыв прогремел в Харькове
Сильный взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове прогремел взрыв», — указали в сообщении.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
Ранее в подконтрольном украинским националистам городе Херсоне прозвучало несколько мощных взрывов. Глава местной городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что ЧП произошло в Корабельном районе.
Вечером 30 июня серия взрывов также прогремела в Киеве. После этого в украинской столице включали сирену воздушной тревоги.