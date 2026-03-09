Взрывы прозвучали в районе базы американского ВМФ в Манаме

В районе базы пятого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов в Манаме прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщило иракское СМИ Naya.

В Сети появились кадры, на которых в небе над столицей Бахрейна видны пламя и густой черный дым.

Ранее в результате ракетной атаки Ирана в Бахрейне пострадали три человека. Обломки ракеты упали на здание университета в районе Мухаррак.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Иранская сторона атаковала дронами и ракетами страны - союзники США: Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и другие. Под удар регулярно попадают американские военные базы. Так, 7 марта Иран атаковал штаб военных США в ОАЭ. А на следующий день стало также известно об ударе иранского беспилотника по опреснительной установке в Бахрейне. Она получила повреждения, однако на поставках воды ЧП не отразилось.

Система противовоздушной обороны Бахрейна ликвидировала уже около 100 ракет и 150 беспилотников.