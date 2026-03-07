Иран нанес удар по израильской Хайфе баллистическими ракетами Khaibershekan

Иран в ходе 27-го этапа операции «Правдивое обещание — 4» нанес удары по целям в Хайфе и по штабу американских военных в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

По данным КСИР, по военным объектам в Хайфе выпустили новые твердотопливные ракеты Khaibershekan.

Кроме того, беспилотные подразделения атаковали место размещения американских военных в районе Dubai Marina в ОАЭ.

В КСИР также заявили, что военно-морские силы корпуса нанесли удар по командному пункту морских беспилотных систем Пятого флота США и объектам военной инфраструктуры в порту Салман в Бахрейне.

О взрывах в туристическом районе Dubai Marina писал телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев. Один из иранских беспилотников врезался в 90-этажный жилой небоскреб. В разных районах Дубая сегодня прогремело несколько мощных взрывов.