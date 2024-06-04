Взрыв прогремел в Сумской области

«РБК-Украина»: 4 июня в Конотопе Сумской области прогремел взрыв

Фото: РИА «Новости»

Мощный взрыв прогремел в городе Конотоп Сумской области. Об этом сообщило «РБК-Украина».

По данным издания, взрыв прозвучал на фоне объявленной в области воздушной тревоги. Сигнал тревоги объявили в 16:10 4 июня. Официальной информации о взрыве не поступало.

Утром 4 июня в украинском городе Днепропетровске прогремели звуки, похожие на взрывы. Местные жители услышали их около пяти часов утра.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали в своем Telegram-канале об угрозе ударов БПЛА и ракетами.

Ночью крупный пожар тушили в Деснянском районе Киева. Пламя охватило складские помещения, общая площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Причина возгорания не уточнялась.

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