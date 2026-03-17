Взрывы прогремели в Катаре

Очевидцы услышали несколько взрывов в Дохе. Об этом сообщило агентство Reuters .

Подробности случившегося издание не уточнило.

Ранее посольство России в Катаре призвало туристов покинуть страну до того, как там кончится программа бесплатного проживания в отелях. Дипломаты предупредили соотечественников, что гостиницы необходимо покинуть до 12:00 15 марта или самим оплатить номер.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке российских туристов, купивших пакетные туры, также эвакуировали из Объединенных Арабских Эмиратов. Некоторые путешественники остались в стране по собственному желанию или своим причинам. Последние вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби организовали 11 марта.

В Минэкономразвития подчеркнули, что за сорванные путевки туристы получат компенсацию. Это коснется туров в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт.