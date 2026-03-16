Всех организованных российских туристов вывезли из ОАЭ

Всех россиян, у которых были пакетные туры, вывезли из ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

«В редких случаях путешественники по собственному желанию и своим причинам приняли решение остаться в Эмиратах», — говорится в сообщении.

Авиакомпания «Аэрофлот» завершила собственную программу вывозных рейсов на прошлой неделе. Последние рейсы из Дубая и Абу-Даби в Москву состоялись 11 марта.

При этом министр экономического развития Максим Решетников заявил, что туристы, у которых из-за боевых действий сорвались туры в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт, получат назад деньги в полном объеме. Для этого туристические компании смогут использовать средства из фонда персональной ответственности.