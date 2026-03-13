Катар отменит бесплатное проживание в отелях: как лучше покинуть страну?

Введенная в конце февраля программа бесплатного проживания туристов в отелях Катара прекратит действовать в ночь на воскресенье, 15 февраля. Об этом сообщило посольство России в Дохе.

Дипломаты предупредили соотечественников, что до 12:00 воскресенья они должны покинуть гостиницы или оплатить дальнейшее проживание за свой счет.

«Катарская сторона настоятельно рекомендует туристам рассмотреть возможность покинуть территорию страны в ближайшее возможное время», — подчеркнули в посольстве.

В диппредставительстве рассказали, что для выезда из страны туристы могут воспользоваться последним вывозным рейсом в Москву, запланированным на 14 марта на 11:40 утра. Также есть возможность улететь авиакомпанией Qatar Airways. Но нужно учитывать, что у них ограниченное количество рейсов.

Туристы могут и сами добраться до аэропортов Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы оттуда вылететь домой за свой счет.

Для въезда в Саудовскую Аравию россиянам необходима виза. Ее можно оформить онлайн на специализированном сайте или на границе за 120 долларов. Оплата производится только банковской картой.

По данным телеграм-канала Baza, сейчас в стране находятся не менее 300 россиян. Вернувшийся из Катара в Москву российский турист в комментарии 360.ru рассказал, что вылетел как раз через Саудовскую Аравию.

«Мы из отеля выехали на минивэне. Ближе к границе расселись по двум машинам: мужчины отдельно, женщины отдельно. Сказали, лучше так сделать, чтобы не было проблем при пересечении границ», — заявил турист.

Он добавил, что весь путь до Москвы у него занял день. Утром с друзьями мужчина выехал из отеля в Катаре и вечером уже был в России.

Премьер-министр Михаил Мишустин в минувший четверг, 12 марта, подписал распоряжение о возвращении туристам оплаты сорванных туров в страны Ближнего Востока. Вторым документом глава правительства перенес срок уплаты взносов туроператорами в фонд персональной ответственности с 15 апреля на 15 июня.