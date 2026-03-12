Туристы получат полную компенсацию за отмененные туры на Ближний Восток

Туристы, чьи поездки в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт сорвались из-за ситуации на Ближнем Востоке, получат деньги за туры в полном объеме. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников .

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения, направленных на защиту прав туристов и поддержку туроператоров.

Согласно первому, компании смогут использовать средства фонда персональной ответственности для возврата средств за оплаченные туры с датами начала с 28 февраля по 31 марта 2026 года. Уведомления в «Турпомощь» нужно направить до 15 апреля. Выплаты произведут в полном объеме.

Вторым распоряжением туроператорам перенесли срок уплаты взносов в фонд персональной ответственности за 2025 год и первый квартал 2026 года — с 15 апреля на 15 июня, чтобы высвободить оборотные средства.

Потери отрасли от ситуации на Ближнем Востоке оценивают в семь миллиардов рублей. Механизм уже запущен. Ранее «Аэрофлот» вывез из ОАЭ 13 тысяч пассажиров и приостановил полеты из-за закрытия воздушного пространства.