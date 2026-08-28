«Взрывная» диарея охватила 20 штатов США

Вспышка циклоспороза охватила 20 штатов США. С начала распространения инфекции заболели 11 458 человек. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США ( СDC ).

Первые случаи зафиксировали 14 июня. За это время 495 человек госпитализировали, еще двое заболевших умерли.

По данным ведомства, 20 августа список пострадавших штатов пополнили Джорджия, Теннесси и Техас. Все заболевшие употребляли обработанный салат производства Taylor Farms de Mexico. Его подавали, в том числе, в сети мексиканского фастфуда Taco Bell.

«Истинное число заболевших в рамках этой вспышки, охватившей несколько штатов, вероятно, выше официально зарегистрированного, и она может не ограничиваться штатами, где уже выявлены случаи заболевания», — подчеркнули специалисты.

Циклоспороз поражает кишечник и вызывает сильную диарею, которую называют «взрывной». Обычно заболевание не представляет угрозы для жизни и поддается лечению антибиотиками. Возбудитель передается через загрязненные свежие овощи и фрукты.