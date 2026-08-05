Мексиканский салат обвинили во вспышке взрывной диареи в 15 штатах Америки

Крупнейшая вспышка циклоспороза охватила уже 15 штатов США. Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний, их выводы опубликовала газета The Washington Post .

Только в штате Миссури зарегистрировали более тысячи случаев заражения. В Мичигане умерли два человека, это первые смерти, связанные с паразитом Cyclospora.

По данным издания, заболевания вызваны измельченным салатом-латуком айсберг, полученным из центральной Мексики. Продукт поставляла компания Taylor Farms de Mexico. Салат использовали в том числе в ресторанах Taco Bell. Пациенты признались, что незадолго до того, как почувствовали себя плохо, ели в этом заведении.

«Расширение территории заражения свидетельствует о значительном распространении вспышки», — отметили в издании.

Продукт сняли с продажи. Зараженный салат-латук продавался с 29 июня по 16 июля через предприятия общественного питания и розничные магазины в 27 штатах.

Симптомы циклоспороза — взрывная диарея, тошнота и спазмы в желудке. Люди заражаются, съев вместе с пищей яйца паразита.