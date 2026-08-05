Гастроэнтеролог Парамонов рассказал, что циклоспороз передается так же, как и любая кишечная инфекция

В США зафиксирована крупная вспышка циклоспороза — заболевания, вызывающего сильную диарею. Впервые медики сообщили о смертельных случаях. Два первых летальных исхода произошли в Мичигане. Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал ОТР , что циклоспороз передается так же, как и любая кишечная инфекция.

Он отметил, что в России такие заболевания тоже возможны, однако крайне маловероятно, что они будут нести массовую угрозу. Могут быть единичные случаи, не более того: в России просто нет эндемичных зон для этого паразита.

Симптомы циклоспороза включают диарею, которая может быть разной, в том числе хронической, длительной и не очень ярко выраженной. Врач также предупредил, что заболевание может привести к опасным для жизни осложнениям у пациентов с ослабленным иммунитетом, например, у людей на химиотерапии.