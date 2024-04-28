Иностранных наемников уничтожили под Николаевом | 360°

Спецоперация 28 апреля 2024, 20:24 Иностранных наемников уничтожили под Николаевом Координатор подполья: 14 наемников уничтожены ударом ВС России в Николаеве РИА «Новости»

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Вооруженные силы России в ходе удара по Николаеву уничтожили не меньше 14 иностранных наемников Вооруженных сил Украины, еще восемь ранены. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор подполья города Сергей Лебедев.

«По наблюдениям сопротивления, не менее 14 погибших увезли в сторону морга в <…> микрорайоне Намыв», — отметил он.

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Собеседник агентства добавил, что еще восемь иностранцев получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состояние, шестеро — в стабильном.

По данным Лебедева, утром в воскресенье, 28 апреля, российская армия нанесла удары по отелям «Ривьера» и «Хелен», в которых расквартировались иностранные наемники. К месту удара приехали восемь машин скорой помощи, подходы к гостиницам заблокировали посты военных и СБУ.

В ночь на воскресенье сообщалось о взрывах в Николаеве. По словам губернатора области Виталия Кима, получил повреждения объект теплогенерации города. Глава региона добавил, что в результате удара никто не пострадал.