Взрыв раздался в Запорожье | 360°

28 апреля 2024, 15:46
Взрыв раздался в Запорожье
«Общественное»: в подконтрольном ВСУ Запорожье раздался взрыв
В городе Запорожье, которое находится под контролем ВСУ, прогремел взрыв. До этого в населенном пункте сработал сигнал воздушной тревоги, сообщили в Telegram-канале украинского телеканала «Общественное».
«В Запорожье слышен звук взрыва», — указали журналисты.
Реклама
В подконтрольной украинским властям части Запорожской области, судя по онлайн-карте министерства цифровой трансформации республики, запустили предупреждение о возможной атаке с воздуха.
Власти Николаевской области сообщили, что в ночь на 28 апреля повреждения получил объект теплогенерации Николаева. Подробности глава муниципалитета Виталий Ким не привел, но заметил, что пострадавших нет.
Взрывы
Запорожье
Реклама
Реклама