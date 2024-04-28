Взрыв раздался в Запорожье | 360°

Мир 28 апреля 2024, 15:46 Взрыв раздался в Запорожье «Общественное»: в подконтрольном ВСУ Запорожье раздался взрыв Vyacheslav Madiyevskyy / Global Look Press

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В городе Запорожье, которое находится под контролем ВСУ, прогремел взрыв. До этого в населенном пункте сработал сигнал воздушной тревоги, сообщили в Telegram-канале украинского телеканала «Общественное».

«В Запорожье слышен звук взрыва», — указали журналисты.

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В подконтрольной украинским властям части Запорожской области, судя по онлайн-карте министерства цифровой трансформации республики, запустили предупреждение о возможной атаке с воздуха.

Власти Николаевской области сообщили, что в ночь на 28 апреля повреждения получил объект теплогенерации Николаева. Подробности глава муниципалитета Виталий Ким не привел, но заметил, что пострадавших нет.