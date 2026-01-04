«Вызывает подозрение». В Финляндии назвали необычную деталь в захвате Мадуро

Дипломат Сойни: Трамп мог договориться с военными Венесуэлы по захвату Мадуро

Президент США Дональд Трамп мог договориться с высшим военным руководством Венесуэлы о похищении Николаса Мадуро. Об этом заявил бывший глава МИД Финляндии Тимо Сойни в своем блоге .

«США буквально вошли в Венесуэлу. Это вызывает подозрения, что у США и венесуэльских военных есть некая договоренность», — написал он.

Дипломат убежден, что армия Венесуэлы перешла на сторону американцев, сыграв важную роль в незаконном захвате Мадуро. Сойни задался вопросом, с кем еще Трампу вести дела в Боливарианской Республике.

Президента Венесуэлы вместе с супругой захватили глубокой ночью, задействовав в операции более 150 самолетов, вылетевших с 20 различных баз на суше и на море по всему Западному полушарию. С конгрессом операцию не согласовали.

Как считает журналистка Сисси Де Флавис, республика будет выбираться из кризиса не один год, причем неизвестно еще, как поведут себя военные и силовики.