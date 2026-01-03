Трамп напал на Венесуэлу по праву сильного. Какими будут последствия захвата Мадуро?

Авиаудар по Венесуэле и захват президента страны Николаса Мадуро с женой стал завершением многомесячной кампании военных США. Вторжение в республику осудили лидеры многих стран, заявив, что это стало самым грубым нарушением международного права и серьезным прецедентом, который грозит всему миру.

Вторжение без объявления войны

Взрывы разбудили жителей Каракаса в ночь на субботу, 3 января. Над столицей Венесуэлы кружили вертолеты, сбрасывавшие снаряды в разных точках города. Целенаправленная атака на важные военные пункты страны началась после 02:00. В зону поражения попали центр связи, крупнейшая военная база, аэропорт и главный морской порт. Команда элитного подразделения Delta Force армии США в это время проводила секретную миссию по захвату и вывозу из страны президента Николаса Мадуро его жены Силии Флорес. Об успешном выполнении задачи президент США Дональд Трамп объявил через несколько часов на своей странице в социальной сети Truth Social.

В кратком комментарии газете The New York Times американский лидер ушел от ответа, спрашивал ли он у конгресса разрешения на проведение операции и что ждет Венесуэлу теперь. Трамп заявил, что раскроет всю информацию во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго. Подробностями в комментарии Axios поделился сенатор Линдси Грэм. Политик пояснил, что операцию по атаке на Венесуэлу и захват Мадуро разрабатывали последние две недели. «Трамп ясно дал понять, что, по его мнению, на нашем заднем дворе существует наркохалифат, с которым необходимо покончить», — подчеркнул парламентарий. На уточняющий вопрос о возможных новых ударах он ответил, что администрация рассмотрит все варианты.

Реакция стран Латинской Америки

Одним из первых нападение США на Венесуэлу осудил президент Колумбии Густаво Петро. Он заявил, что это стало предупреждением для всего региона и мира. «Колумбия подтверждает свою безоговорочную приверженность принципам, закрепленным в Уставе ООН. В частности, уважению суверенитета и территориальной целостности государств, запрещению применения силы и мирному урегулированию», — объявил он. По данным газеты The Guardian, правительство Колумбии отправило на границу с Венесуэлой войска из-за опасений наплыва беженцев и распространения нестабильности.

Специализирующийся на политике стран Латинской Америки и Карибского бассейна Гийом Лонг заявил, что это первое нападение США на государства Южной Америки за последние 100 лет. По его словам, вторжение в Венесуэлу показало стремление Вашингтона утвердить свое неограниченное господство в Западном полушарии. «Даже во время холодной войны, в самые мрачные времена поддержки Вашингтоном государственных переворотов и кровавых диктатур, США не осмеливались бомбить южноамериканскую страну», — подчеркнул он Президент Бразилии Лула да Силва назвал бомбежки Венесуэлы переходом недопустимой черты.

Нападение на страну, грубо нарушающее международное право, является первым шагом к миру насилия, хаоса и нестабильности, где закон сильнейшего превалирует над принципом многосторонности.

Бразильский лидер добавил, что действия американских военных напомнили ему о временах, когда Вашингтон регулярно вмешивался в политику стран Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна, а теперь угрожает дестабилизацией региона, где царит мир. «Международное сообщество в лице ООН должно решительно отреагировать на этот инцидент. Бразилия осуждает эти действия и по-прежнему готова продвигать диалог и сотрудничество», — сказал да Силва. С осуждением поведения США выступил президент Чили Габриэль Борич. Он призвал Вашингтон незамедлительно остановить боевые действия и перейти к урегулированию кризиса дипломатическим путем.

«Чили подтверждает свою приверженность основным принципам международного права, таким как запрещение применения силы, невмешательство, мирное урегулирование международных споров и территориальная целостность государств», — добавил Борич. Профессор государственной политики в Университете Катара Султан Баракат заявил, что действия США в Венесуэле развяжут руки другим странам, в том числе Китаю. «Вероятно, это последний гвоздь в крышку гроба любого международного соглашения. Сам принцип государственного суверенитета сейчас подорван», — подчеркнул он. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель назвал нападение на Венесуэлу преступным, а действия Соединенных Штатов — государственным терроризмом.

Что будет с Венесуэлой после атаки США и похищения Мадуро

Выстроенная в Венесуэле вертикаль власти после захвата американцами Мадуро начала трещать, и сейчас начнется новая расстановка сил в обществе, от которой зависит, по какому пути пойдет страна. Об этом аргентинскому телеканалу TN заявил заместитель директора политологического центра Gumilla Пьеро Трепиччоне. «Все предстоит выстраивать с нуля исходя из нового политического плана. Но реальные масштабы кризиса мы увидим по мере развития событий в ближайшие часы. По реакции простых венесуэльцев», — пояснил он. Трепиччоне добавил, что по закону власть должна перейти вице-президенту Делси Родригес. Проблема в том, что у нее нет поддержки силового крыла в лице министров обороны и внутренних дел Падрино Лопеса и Досадо Кабельо, которые неформально считались вторыми лицами страны.

При этом оба венесуэльских силовика находятся в розыске в США. Госдеп пообещал 15 миллионов долларов за их поимку. По мнению политолога, Родригес в полной мере устроит США как временный глава государства в период переходного процесса. Поэтому теперь необходимо ждать дальнейших заявлений со стороны Трампа, готов ли он потребовать полную смену режима в Венесуэле. С другой стороны, за ситуацией наблюдают оппозиционные активисты, включая лауреата Нобелевской премии мира Марию Мачадо и бывшего кандидата в президенты 2024 года Эдмундо Гонсалеса, которого противники Мадуро назвали победителем голосования.

Кто бы ни пришел к власти в Венесуэле, стране придется выбираться из кризиса не один год, заявила в комментарии Al Jazeera журналистка Сисси Де Флавис. Она пояснила, что на изменение мировоззрения людей уйдут десятилетия. «Давайте предположим, что Мачадо придет и станет президентом завтра. Это не значит, что все изменится. Потребуются годы, чтобы люди изменили свое мышление, чтобы Венесуэла снова начала процветать, чтобы выборы привели к созданию реальной структуры в стране», — обратила внимание Де Флавис. Журналистка добавила, что сейчас в воздухе витает полная неопределенность и неизвестно, как поведут себя военные и силовики. Агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что силовое крыло правительства Венесуэлы может организовать партизанское сопротивление, призвав своих сторонников к актам саботажа. Из добровольцев создадут небольшие воинские подразделения для проведения атак на американцев в случае нового вторжения. Второй вариант предусматривает провокацию массовых беспорядков силами спецслужб и сторонников правящей партии. По мнению источников, США не станут нападать на «неуправляемую страну».