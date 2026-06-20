«Выстрелить себе в ногу». В Болгарии объяснили вето на 21-й пакет санкций

На заседании европейского совета в Брюсселе делегация Болгарии не поддержала 21-й пакет антироссийских санкций, потому что они включали в себя рестрикции в отношении топ-менеджмента «Лукойла». Премьер-министр Румен Радев заявил об этом на итоговой пресс-конференции, сообщил Nova.bg .

Журналисты спросили, не навредит ли Болгарии вето на очередной пакет санкций. Радев отметил, что позиция страны не помешала Еврокомиссии одобрить выплату более миллиарда евро в рамках четвертого этапа соглашения о закупке электроэнергии.

Санкции против России, по словам премьера, не соответствуют интересам Болгарии. В 21-й пакет ограничений включили совладельца «Лукойла», который вложился в создание одного из самых современных нефтеперерабатывающих заводов в Европе.

«Мы не допустим введения санкций против Вагита Алекперова. Это означало бы выстрелить себе в ногу», — сказал он.

Ранее лидеры ЕС обсудили продление санкций на 12 месяцев. Обычно их пролонгировали каждые полгода.