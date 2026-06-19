Антироссийские санкции ЕС впервые продлили на вдвое больший срок

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе продлили санкции на 12 месяцев вместо шести

На саммите в Брюсселе лидеры стран — членов Евросоюза согласовали продление антироссийских санкций на год. Обычно ограничения пролонгировали каждые полгода, сообщило агентство Reuters .

Участники саммита ЕС обсудили санкции против России 18 июня. Они договорились продлить ограничения на 12 месяцев вместо обычных шести. Такой долгий срок утвердили впервые.

Последний пакет антироссийских санкций Совет ЕС принял 15 июня. В него вошли ограничения в отношении нескольких десятков организаций и физлиц, включая генпрокурора России Александра Гуцана и митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

Ранее представители стран Запада обсудили антироссийские санкции на саммите G7 в Эвиане. Они договорились усилить давление на энергетику и нефтегазовый сектор.