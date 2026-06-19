Болгария заблокировала новые санкции ЕС против России

Болгария наложила вето на 21-й пакет санкций Евросоюза против России из-за ограничений против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев на саммите ЕС в Брюсселе, сообщило Nova.bg .

София не согласует документ в предложенном виде. Радев подчеркнул, что Болгария воспользуется правом голоса при обсуждении ограничений.

«Мы просто не поддержим санкции в такой форме. Мы имеем право голоса, и мы им воспользуемся. Местные лидеры меня очень хорошо знают. Они знают, что мои позиции всегда обоснованны и принимаются с уважением», — сказал он.

Премьер-министр отдельно выступил против санкций в отношении Алекперова. По его словам, предприниматель вложил значительные ресурсы в развитие одного из самых современных нефтеперерабатывающих заводов в Европе.

«Мы не допустим введения санкций против Вагита Алекперова. Это означало бы выстрелить себе в ногу», — добавил Радев.

Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова ранее заявила, что София не поддерживает также энергетические ограничения и санкции против патриарха Кирилла. Она назвала такие меры лишенными экономического эффекта и потенциально контрпродуктивными.

Ранее Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ограничения могут затронуть энергетику, финансовые услуги, криптовалютные операции и впервые — рыбный промысел.