«Выродок». Захарова жестко прошлась по Зеленскому из-за ситуации с Грузией

Захарова: Зеленский решил поиграть в мирового судью за отказ Грузии от Майдана

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравилось, что власти Грузии отказались от следования украинскому сценарию, и он пригрозил ввести санкции. Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила политика в попытке примерить роль мирового судьи.

«Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?» — заявила она.

Зеленский поручил правительству разработать санкции против Грузии за разгон демонстрантов. Он обвинил власти в стремлении впасть в зависимость от России и назвал их действия позорными.

Беспорядки в Тбилиси устроила оппозиция. Протестующие забросали спецназ петардами, в ответ полиция применила водомет и газ. Евросоюз пригрозил Грузии последствиями за разгон демонстрантов.