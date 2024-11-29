Применили газ и водомет. Полиция начала разгонять протестующих в Грузии

Полиция и спецназ применили водомет для разгона демонстрантов, собравшихся у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента с места событий.

Как уточнил журналист, спецсредства применили на улице Чичинадзе, она прилегает к парламенту Грузии. Основная масса протестующих собралась на проспекте Руставели, отсюда людей вытесняет спецназ.

Полиция также использовала слезоточивый газ. На площади перед парламентом дежурят бригады скорой помощи — некоторые пострадавшие от газа уже обратились к врачам за помощью.

Масштабная акция протеста у грузинского парламента в Тбилиси началась вечером в четверг, 28 ноября. В центре города собрались несколько тысяч человек. К демонстрантам присоединялась и президент страны Саломе Зурабишвили, выступившая против действий правительства.

Протесты спровоцировало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Он объявил о приостановке переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз до конца 2028 года.