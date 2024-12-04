Украина введет санкции против Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Грузию в связях с Россией и пригрозил санкциями за разгон протестующих. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Зеленский получил доклад о ситуации в Грузии. По его мнению, общественные волнения являются проблемой не только для одной страны, но и для всего региона. Президент назвал действия грузинских властей по отношению к митингующим позорными и обвинил их в стремлении впасть в зависимость от России.
«Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям. Поручил подготовить соответствующие санкционные решения», — сказал он.