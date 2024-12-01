Евросоюз пригрозил властям Грузии последствиями за разгон беспорядков

ЕС предупредил власти Грузии, что их действия по прекращению беспорядков будут иметь негативные последствия для отношений с союзом. С таким совместным заявлением выступили глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Грузинский народ снова вышел на улицы, подтверждая свое стремление к вступлению в Евросоюз. ЕС решительно осуждает применение насилия против мирных протестующих, которые отстаивают свое европейское и демократическое будущее. Такие действия правительства Грузии будут иметь прямые последствия для наших отношений», — сказано в документе.

Европейские дипломаты также напомнили, что в июне этого года действия грузинских властей привели к остановке процесса присоединения к союзу и отмене финансовой помощи.

«ЕС сожалеет по поводу заявления Ираклия Кобахидзе о решении „Грузинской мечты“ приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз и отказаться от финансовой поддержки до 2028 года. Мы хотим подчеркнуть, что это заявление является отходом от политики всех предыдущих правительств Грузии и отказом подавляющему большинству грузинского народа в европейских устремлениях», — заявили Каллас и Кос.

Несмотря на это, сообщили представили Евросоюза, что «дверь в Евросоюз остается открытой», а возвращение Грузии к европейским ценностям и вступление в ЕС находятся сейчас в руках грузинского руководства.

Ранее Кая Каллас заявила, что европейских военных могут направить на Украину, в случае необходимости контроля за соблюдением прекращения огня.