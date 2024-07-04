«Выход на европейский континент». Путин — о значении вступления Белоруссии в ШОС

Путин: вступление Белоруссии в ШОС — выход организации на европейский континент

Фото: РИА «Новости»

Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества стало обоюдовыгодным решением, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Астане. По его словам, в известной степени этот шаг — успех лидера республики Александра Лукашенко и белорусского МИД.

«Белоруссия по своим масштабам, территории, экономике, населению не сопоставима с КНР или с Индией, где 1,5 миллиарда человек, уже больше, наверное», — отметил Путин во время пресс-подхода.

Вступление страны в ШОС, по его словам, стало важным элементом, в силу того, что Белоруссия — это страна Восточной Европы.

«И это выход уже официально Шанхайской организации сотрудничества в полном смысле этого слова на европейский континент», — пояснил глава государства.

«Жильем обзавелись уже почти 600 педагогов». Воробьев — о реализации программы соципотеки

Погрязшая в долгах россиянка застряла в Бангкоке. Женщина живет в аэропорту уже 9 дней

Бегство от неприятных вопросов. Почему Зеленский отказал Такеру Карлсону

Олимпиада в Париже. Когда и как пройдут летние Игры-2024

Мособлдума приняла около 150 законов в весеннюю сессию

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте