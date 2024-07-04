Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества стало обоюдовыгодным решением, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Астане. По его словам, в известной степени этот шаг — успех лидера республики Александра Лукашенко и белорусского МИД.

«Белоруссия по своим масштабам, территории, экономике, населению не сопоставима с КНР или с Индией, где 1,5 миллиарда человек, уже больше, наверное», — отметил Путин во время пресс-подхода.

Вступление страны в ШОС, по его словам, стало важным элементом, в силу того, что Белоруссия — это страна Восточной Европы.

«И это выход уже официально Шанхайской организации сотрудничества в полном смысле этого слова на европейский континент», — пояснил глава государства.