Лавров объяснил значение членства Белоруссии в ШОС для Союзного государства
Лавров: принятие Белоруссии в ШОС позволит участвовать в международных процессах
Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества позволит Союзному государству участвовать во всех международных процессах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об этом в программе «Москва. Кремль. Путин», сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«Это часть Союзного государства. И мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах», — сказал он.
Лавров заявил, что с этой точки зрения ситуация развивается в правильном направлении. Он поддержал вступление Белоруссии в организацию.
В Астане 4 июля открылось заседание совета глав государств — членов ШОС с участием представителей России, Индии, Китая, Ирана, Пакистана и других стран. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что Белоруссия выполнила все требования и вступила в объединение в качестве полноправного участника.