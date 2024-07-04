Вступление Белорусии в ШОС назвали выгодным для России

Политолог Михайлов: прием Белоруссии в ШОС стал доказательством лидерства России

Белоруссия стала новым членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). О приеме республики объявили на проходящем в Астане саммите лидеров стран-участниц организации. Политолог Евгений Михайлов назвал расширение организациии очередной победой России и ее союзников против Запада.

Прием Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества говорит о победе замыслов президента России Владимира Путина и его союзников против доминирования глобального Запада.

Россия вместе с Китаем продолжили брать под свой протекторат многие страны, которых привлекли выгодным сотрудничеством на равных условиях. Это выгодно отличает ШОС от многих западных организаций, где участникам навязывают различные условия.