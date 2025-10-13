«Выглядишь великолепно, но брось курить!». Эрдоган пошутил с премьером Италии Мелони

На полях саммита по Газе в Египте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошутил, обращаясь к премьер-министру Италии Джордже Мелони. Он сказал, что она «прекрасно выглядит, но ей стоит бросить курить». Соответствующие кадры представило турецкое агентство İhlas.

Мелони спросила Эрдогана о его здоровье, подчеркнув, что их самолеты одновременно приземлились в аэропорту Шарм-эль-Шейха.

«Выглядишь великолепно, но я должен сделать так, чтобы она бросила курить», — сказал Эрдоган Мелони.

Итальянский премьер с улыбкой парировала: «Нет, нет, нет». Президент Франции Эммануэль Макрон, стоявший рядом, тоже сказал, что это невозможно.

В Шарм-эш-Шейхе проходит саммит по прекращению войны в Газе. В нем участвуют лидеры более 20 стран.

Ранее американский лидер заявил об окончании конфликта в секторе Газа. Он заявил, что палестинское движение ХАМАС выполнит предусмотренный мирным планом пункт о разоружении.

Однако политолог Александр Каргин спрогнозировал возобновление боевых действий в секторе Газа. По его мнению, достижение устойчивого мира остается далекой перспективой.

Политолог Дмитрий Бридже, комментируя перспективы урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС, тоже указал на риск новых атак после освобождения заложников. По словам эксперта, полное прекращение конфликта недостижимо из-за множества факторов.