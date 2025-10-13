Политолог Бридже отметил вероятность возобновления боевых действий в Газе после освобождения заложников

Политолог Дмитрий Бридже, комментируя перспективы разрешения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, отметил вероятность возобновления боевых действий после освобождения заложников в беседе с RT . Основные задачи, поставленные перед армией Израиля, включают уничтожение туннелей, используемых террористами, и установление новой администрации в секторе Газа, контролируемой организацией ФАТХ.

По мнению специалиста, достижению мира препятствует целый ряд факторов, включая демилитаризацию территории и передачу власти от ХАМАС другим силам. Исходя из заявлений израильских властей, продолжение военных операций представляется неизбежным элементом урегулирования конфликта.

Рассматривая перспективу послевоенного обустройства региона, Бридже упомянул важную роль арабских стран, которые должны сыграть ведущую роль в обеспечении стабильности и безопасности внутри сектора Газа. Сотрудничество с соседними государствами обеспечит соблюдение достигнутых договоренностей и уменьшение вероятности новых столкновений.