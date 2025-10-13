Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа

Война между ХАМАС и Израилем закончилась. Об этом во время выступления в кнессете заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию проводит Ynetnews .

Глава государства выразил уверенность, что ХАМАС выполнит договоренности, в том числе предусмотренный мирным планом пункт о разоружении. Он отметил, что «война окончена».

Трамп также расписался в книге почетных гостей.

«Это большая честь для меня — прекрасный и замечательный день. Новое начало», — подчеркнул он.

Ранее американский президент прилетел с коротким визитом в Израиль. Его борт приземлился в аэропорту имени Давида Бен-Гуриона. В связи с приездом лидера США на пляже в Тель-Авиве развернули цветной баннер со словом «спасибо».

В аэропорту Трампа встретил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Они вместе направились в автомобиле в кнессет. После визита в Израиль Трамп планирует отправиться в Египет.