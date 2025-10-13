Политолог Каргин спрогнозировал возобновление боевых действий в секторе Газа

Политолог Александр Каргин поделился мнением о мирном плане президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, освобождение заложников стало важным шагом, однако достижение устойчивого мира в секторе Газа остается далекой перспективой.

«Я прогнозирую, что ничего не кончено. <…> Дальше, скорее всего, возобновятся боевые действия в секторе Газа», — отметил аналитик.

Каргин также указал на отсутствие реальных механизмов принуждения ХАМАС к выполнению условий соглашения, подчеркнув ограниченное влияние арабских стран на руководство движения.