Политолог Каргин спрогнозировал возобновление боевых действий в секторе Газа
Политолог Александр Каргин поделился мнением о мирном плане президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам эксперта, освобождение заложников стало важным шагом, однако достижение устойчивого мира в секторе Газа остается далекой перспективой.
«Я прогнозирую, что ничего не кончено. <…> Дальше, скорее всего, возобновятся боевые действия в секторе Газа», — отметил аналитик.
Каргин также указал на отсутствие реальных механизмов принуждения ХАМАС к выполнению условий соглашения, подчеркнув ограниченное влияние арабских стран на руководство движения.