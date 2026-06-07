«Выглядим беззубыми». Атомные подлодки Британии оказались небоеспособными

Все имеющиеся в распоряжении ВМС Великобритании атомные подводные лодки застряли в порту, нуждаются в техобслуживании и модернизации. Соединенному Королевству нечего противопоставить подводной армаде России, сообщила газета The Telegraph .

Из шести британских подводных лодок класса Astute пять ожидают технического обслуживания и ремонта. Еще одна принята на вооружение недавно и непригодна для развертывания.

Эти субмарины играют жизненно важную роль в сдерживании российских подлодок-невидимок. Они защищают субмарины класса Vanguard с ядерными ракетами Trident и два авианосца HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales.

«Мы выглядим беззубыми. Русские знают, что мы не можем вывести подводные лодки в море», — заявил бывший капитан атомной подводной лодки Райан Рэмси.

ВМС Великобритании строят новый класс подлодок, которые заменят Vanguard с ядерным арсеналом. Однако до появления этих лодок пройдут многие годы.

Ранее посольство России опровергло наличие угрозы для Великобритании со стороны российской подлодки в Северной Атлантике. Дипломаты не подтвердили сообщения британцев о слежке за судном в нейтральных водах.