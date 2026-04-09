Заявления министра обороны Великобритании Джона Хили об угрозе российских подводных лодок кабелям в Атлантическом океане не имеют под собой никаких оснований. Как сообщил ТАСС , такое заявление выпустило посольство России в Лондоне.

Дипломаты подчеркнули, что Россия никогда не использовала агрессивную риторику, в отличие от британских политиков, прямо угрожавших торговым судам российских компаний и связанных с ними партнеров.

«Россия не угрожает подводной инфраструктуре, действительно имеющей критически важное значение для Великобритании. Мы не используем в этом вопросе агрессивную риторику», — заявили в посольстве.

В ведомстве добавили, что если власти Соединенного Королевства реализуют свои угрозы в отношении торговых судов, то они столкнутся с серьезными последствиями.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 9 апреля, заявил, что Россия примет меры для защиты своих интересов в международных водах из-за роста случаев пиратства, которые нанесли ущерб экономическим интересам. Он подчеркнул, что страна имеет право на защиту.

Так он прокомментировал сообщение газеты The Telegraph о том, что ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два нефтяных танкера во время прохода через Ла-Манш.