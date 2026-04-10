Россия заверила Великобританию в отсутствии угроз в Северной Атлантике

Подлодка, за которой следили британские военные, не угрожала инфраструктуре Соединенного Королевства. Заявление Минобороны Великобритании о наблюдении за ней в нейтральных водах Северной Атлантики невозможно подтвердить или опровергнуть, сообщила пресс-служба посольства России.

Слова министра обороны Великобритании Джона Хили дипломаты назвали высокопарными. Он утверждал, что британские силы в составе всего одного судна и самолета-разведчика в течение месяца якобы героически отражали российскую агрессию в нейтральных водах.

«Излишне говорить, что этому заявлению невозможно ни поверить, ни проверить его достоверность», — сказали представители дипмиссии.

Посольство не подтвердило принадлежность подлодки и заявило, что в целом словам чиновника нельзя доверять. Дипломаты заверили, что Россия не угрожает подводной инфраструктуре, которая имеет критически важное значение для Великобритании.

Ранее британская армия направила свою подлодку в Аравийское море. HMS Anson ВМС оснащена торпедами и крылатыми ракетами Tomahawk.