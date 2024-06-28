Выдачу ордера на «арест» Шойгу и Герасимова объяснили бездельем МУС

У сотрудников Международного уголовного суда (МУС) практически нет дел, а отрабатывать зарплату нужно, поэтому они и выдали ордер на «арест» экс-министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Таким мнением в беседе с радио «Комсомольская правда» поделилась адвокат Мария Ярмуш.

«Там целая коллегия судей плюс прокурор МУС. Они должны проявлять какую-то активность, они же получают зарплаты, а дел никаких нет. А почему бы не воспользоваться ситуацией и не выдать еще два ордера?» — рассудила она.

Ни в России, ни во многих других странах мира решения МУС не имеют силы, добавила Ярмуш.

МУС заподозрил Шойгу и Герасимова в «международных преступлениях», совершенных в период с осени 2022 года до 9 марта 2023-го. В Совбезе РФ решение МУС назвали ничтожным и отметили, что заявление об «арестах» — не более чем «сотрясание воздуха». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что в России не признают юрисдикцию этого суда и, соответственно, его решения.