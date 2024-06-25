Досудебная палата МУС выдала ордер на «арест» Шойгу и Герасимова

«Вторая палата предварительного производства Международного уголовного суда <…> выдала ордера на арест двух лиц, господина Сергея Шойгу и господина Валерия Герасимова, в контексте ситуации на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шойгу и Герасимова заподозрили в «международных преступлениях», совершенных в период с 10 октября 2022 года по крайней мере до 9 марта 2023 года. Подразумевается, что бывший министр и глава Генштаба ответственны, в частности, за нанесение ударов ВС России по объектам инфраструктуры на Украине.

Минобороны РФ и Кремль не раз заявляли, что целью ударов российских сил по Украине остаются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры. По гражданским объектам ВС России не бьют.