Решение МУС в отношении Шойгу и Герасимова назвали абсурдным
Песков: Россия считает абсурдным решение МУС в отношении Шойгу и Герасимова
В России считают достаточно абсурдным ордеры, выданные палатой предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) в отношении начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и секретаря Совбеза Сергея Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привели «Известия».
Россия не признает юрисдикцию этого суда, напомнил официальный представитель Кремля.
«Не являемся членами соответствующего статута и, соответственно, мы не признаем этих ордеров», — подчеркнул он.
Накануне досудебная палата МУС выдала ордер на «арест» Герасимова и Шойгу. Их обвинили якобы в совершении военных преступлений на территории Украины.
Совет Безопасности России также осудил решение МУС в отношении начальника Генштаба и секретаря СБ.