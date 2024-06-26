Решение МУС в отношении Шойгу и Герасимова назвали абсурдным

Песков: Россия считает абсурдным решение МУС в отношении Шойгу и Герасимова

IMAGO/Björn Trotzki
Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

В России считают достаточно абсурдным ордеры, выданные палатой предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) в отношении начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и секретаря Совбеза Сергея Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привели «Известия».

Россия не признает юрисдикцию этого суда, напомнил официальный представитель Кремля.

«Не являемся членами соответствующего статута и, соответственно, мы не признаем этих ордеров», — подчеркнул он.

Накануне досудебная палата МУС выдала ордер на «арест» Герасимова и Шойгу. Их обвинили якобы в совершении военных преступлений на территории Украины.

Совет Безопасности России также осудил решение МУС в отношении начальника Генштаба и секретаря СБ.

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