Решение МУС об «аресте» Герасимова и Шойгу назвали ничтожным

Совбез раскритиковал ордер МУС в отношении Шойгу и Герасимова

Kremlin Pool/Global Look Press
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Совбез России осудил решение Международного уголовного суда об «аресте» секретаря организации России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Об этом сообщил «Интерфакс».

В Совбезе решение МУС охарактеризовали как ничтожное. Там добавили, что заявление об «аресте» является лишь «сотрясанием воздуха». Также пресс-служба Совбеза добавила, что МУС огласил решение в рамках гибридной войны западных стран против России.

Ранее досудебная палата Международного уголовного суда в связи с ситуацией на Украине решила «арестовать» Шойгу и Герасимова, сообщил RT. В издании подчеркнули, что юрисдикцию МУС не признают во многих странах, в том числе в Индии, Казахстане, США и Турции.

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