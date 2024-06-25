Решение МУС об «аресте» Герасимова и Шойгу назвали ничтожным

Совбез России осудил решение Международного уголовного суда об «аресте» секретаря организации России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Об этом сообщил «Интерфакс» .

В Совбезе решение МУС охарактеризовали как ничтожное. Там добавили, что заявление об «аресте» является лишь «сотрясанием воздуха». Также пресс-служба Совбеза добавила, что МУС огласил решение в рамках гибридной войны западных стран против России.

Ранее досудебная палата Международного уголовного суда в связи с ситуацией на Украине решила «арестовать» Шойгу и Герасимова, сообщил RT. В издании подчеркнули, что юрисдикцию МУС не признают во многих странах, в том числе в Индии, Казахстане, США и Турции.