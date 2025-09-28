Бизнесмен и миллиардер Павел Дуров обвинил Францию во вмешательстве в молдавские президентские выборы. Об этом предприниматель заявил в Telegram-канале.

Дуров столкнулся с давлением со стороны французских силовиков около года назад, когда его задержали в Париже. Спецслужбы настаивали на том, чтобы он помог цензурировать определенные каналы в Telegram накануне выборов в Молдавии.

Взамен силовики обещали повлиять на судью, который выдал ордер на арест Дурова. Бизнесмен ответил отказом.

«Они использовали мое правовое положение во Франции для влияния на политические события в Восточной Европе — схему, которую мы также наблюдали в Румынии», — подчеркнул миллиардер.

Дуров добавил, что продолжит раскрывать попытки оказать давление на Telegram.

Ранее стало известно, что Европа не примет иного результата молдавских выборов, кроме победы прозападных сил. Украинский президент Владимир Зеленский призвал Запад не потерять Молдавию, так же как уже потеряли Грузию.