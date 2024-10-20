Выборы президента Молдавии признали состоявшимися

Явка на выборах президента Молдавии превысила планку в 33,3%, необходимую для признания их состоявшимися. Об этом сообщил ЦИК республики.
В ходе выборов граждане решат, кто будет возглавлять Молдавию следующие четыре года. Одновременно в стране проходит референдум, посвященный вопросу изменения Конституции для включения государства в Евросоюз.
Ранее глава Центризбиркома Анжела Караман подтвердила, что явка на выборы на 13:00 составила 25%, и свои голоса отдали порядка 717 тысяч граждан. Комиссия получила информацию о шести случаях нарушений избирательного процесса. Их начала расследовать полиция.
Илон Маск пообещал разыгрывать по миллиону долларов ежемесячно
Спортсменка из Химок победила на всероссийском фестивале по водно-моторному спорту
Лучших подсадных уток для охоты выбрали в селе Орудьево под Дмитровом
Урок истории о Крымской войне прошел в школе «Флагман» в Химках
Залужный не исключил уступку утраченных территорий для достижения мира на Украине
Тыква из Можайска выиграла гран-при международного конкурса гигантских овощей
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте