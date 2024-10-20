Явка на выборах президента Молдавии превысила 25% к 13:00

Явка на выборах президента Молдавии к 13:00 превысила 25%. Об этом во время брифинга сообщила глава Центризбиркома Анжела Караман, чьи слова привело РИА «Новости» .

«До этого часа в голосовании приняли участие около 717 тысяч человек», — отметила она.

Президентские выборы начались в Молдавии 20 октября. Сегодня же в стране организовали референдум, на котором жители должны ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?»

Голосование активно проходит в посольстве Молдавии в России. Такого ажиотажа никогда не было, рассказал глава молдавской диаспоры в Москве Николай Погонец. Он выразил гордость за сограждан, которые желают изменить ситуацию в государстве.

ЦИК Молдавии зафиксировал шесть нарушений на выборах. Там предупредили, что на участки могут проникнуть злоумышленники.